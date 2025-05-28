واشنطن: لن نعترف بأي خطوات أحادية للاعتراف بالدولة الفلسطينية

وكالات

قالت ممثلة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة دوروثي شيا، الأربعاء، إن حماس تستمر في رفض كل المقترحات المقدمة من الوسطاء للإفراج عن الأسرى.

وأشارت شيا، إلى أنه يجب على مجلس الأمن الدولي إجبار حماس على تسليم سلاحها وتحرير الفلسطينيين من قبضتها، داعية الأمم المتحدة إلى دعم الآلية الجديدة التي تقوم بها "مؤسسة غزة الإنسانية" لتوزيع المساعدات دون أن تصل لحماس.

وأكدت شيا، على أن الولايات المتحدة لن تعترف بأي خطوات أحادية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وستعتبر ذلك مكافأة لحماس.

وكان عدد من الدول الغربية أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل، بما في ذلك فرنسا.