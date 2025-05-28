توتر حدودي بين كمبوديا وتايلاند ومقتل جندي كمبودي في اشتباكات مسلحة

القاهرة- مصراوي

قالت وسائل إعلام كمبودية إن الجيش الكمبودي حرك قواته نحو الحدود التايلاندية، بعد مقتل جندي في اشتباك صباحي مع القوات التايلاندية.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء التايلاندي بايتونجتارن شيناواترا، يوم الأربعاء، إن قائد الجيش التايلاندي أصدر تعليمات للقوات بـ”ممارسة ضبط النفس وتجنب تصعيد التوترات” على الحدود بين تايلاند وكمبوديا.

وتبادل الجانبان موجة قصيرة من إطلاق النار في وقت سابق من اليوم، في منطقة حدودية متنازع عليها.

وخلال حديثه مع الصحفيين بعد تقديم مشروع الميزانية لعام 2026 إلى البرلمان، أكد بايتونجتارن وقوع المناوشات العسكرية.

ونقلت وسائل إعلام تايلاندية، عن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع فومثام ويتشاياتشاي، أن الاشتباك القصير وقع في ساعات ما قبل الفجر، وشمل نيران أسلحة خفيفة.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الجيش الكمبودي، ماو فالا، أن جندياً كمبودياً قُتل خلال تبادل إطلاق النار مع قوات تايلاندية صباح الأربعاء، في المنطقة المتنازع عليها، وأن الاشتباكات استمرت نحو عشر دقائق.

وأضاف ماو فالا أن الوضع هدأ بعد أن تفاوض القادة المحليون من الطرفين، وأصدروا أوامر بوقف إطلاق النار.