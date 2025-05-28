مسؤولة أممية: المدنيون بغزة يتعرضون للاستهداف المباشر

وكالات

قالت منسقة السلام في الشرق الأوسط سيجريد كاخ، الأربعاء، إنه يجب أن "نبتعد عن البيانات إلى القرارات التي تنهي الحرب في غزة وتطبق حل الدولتين".

وأكدت كاخ، أن المدنيين في غزة يتعرضون للاستهداف المباشر والسكان يواجهون شبح المجاعة، مشددة على أنه لا يمكن أن تستخدم المساعدات كسلاح والأمم المتحدة لن تشارك في أي آلية تنتهك الإنسانية.

وأشارت كاخ، إلى أن الموت أصبح رفيق شعب غزة وعلى إسرائيل وقف انتهاكاتها في غزة الضفة الغربية، مضيفة "لا بد من ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة مع وقف محاولات التهجير القسري".