وكالات

انطلقت اليوم أعمال إعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والتي صدر في شأنها قرار مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في دورته العادية الأولى المتضمن الترحيب بمبادرة المملكة العربية السعودية لإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني.

وتستهدف الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني تحقيق أهداف المجلس الواردة في نظامه الأساسي المعتمد من قبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمتضمنة المساهمة في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، يمكن من تحقيق النمو والازدهار لجميع الدول الأعضاء، وتنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء بالجامعة في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني، من خلال التنسيق المشترك، وتوحيد الموقف العربي.

كما ناقش الفريق العربي المعني بإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني في اجتماعه، الذي ترأسته المملكة العربية السعودية، مقترح الأهداف الإستراتيجية للمجلس القائمة على تعزيز التعاون والتضامن العربي في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز الصمود السيبراني العربي في مواجهة الهجمات السيبرانية، والعمل على بناء القدرات البشرية وتطوير الصناعة السيبرانية، ومواءمة التشريعات السيبرانية وأطر عملها بين الدول الأعضاء بالمجلس. وقد شارك في الاجتماع ممثلو الأجهزة المعنية بالأمن السيبراني في الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يذكر أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يتألف من الوزراء العرب المعنيين بالأمن السيبراني، واعتُمد نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويعمل تحت مظلة مجلس جامعة الدول العربية، وتتضمن اختصاصاته رسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني.

وكذلك النظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، بالإضافة إلى إقرار الخطط العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني لتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المقرة في المجلس.