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حماس: ننتظر الرد النهائي على اتفاق ويتكوف لوقف الحرب

05:20 م الأربعاء 28 مايو 2025

حماس

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وكالات

أكدت حركة المقاومة الفلسطينيية (حماس)، أنها تبذل جهودًا كبيرة لوقف الحرب الهمجية على قطاع غزة، وكان آخرها التوصّل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على إطار عام يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق.

وأشارت الحركة في بيان لها، أن الاتفاق يتضمّن إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء.

وأكدت "حماس"، في بيانها أنها تنتظر الردّ النهائي على هذا الإطار.

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