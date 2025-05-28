نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط وقتلنا الضيف وهنية والسنوار

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تمكنت من تغيير وجه الشرق الأوسط، مشيرًا إلى "قتل الضيف وهنية ويحيى السنوار".

وأكد نتنياهو خلال كلمته في الكنيست الإسرائيلي اليوم: "سيطرنا على محور فيلادلفيا ومعبر رفح وأوقفنا السلاح الذي كان يدخل لحماس"، مضيفًا: "نقوم باجتثاث الإرهاب في الضفة الغربية، وهذا الأمر لم يحدث منذ حرب الأيام الستة".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على أن "المعارضة تتحدث عن صفر إنجازات، ولكن منذ قيام إسرائيل لم يتم تحقيق إنجازات مثل التي تحققت في جبهات عدة"، معتبرًا أن إسرائيل "عززت قوتها كقوة عظمى إقليمية".

وأوضح نتنياهو: "أعدنا حتى اليوم 197 من الأسري بفضل الضغط العسكري على حماس وقراراتنا الحكيمة"، مؤكدًا أن "الهدف هو إعادة جميع المخطوفين الأحياء والأموات في غزة"، وأنه "لا يزال هناك 20 مخطوفًا أحياء و28 فارقوا الحياة".

واختتم تصريحاته بالقول: "إذا سمعنا كلام المعارضة وأوقفنا الحرب، فإن حماس كانت ستحتفظ بعدد من المخطوفين وتعيد بناء قوتها في غزة"، مضيفًا: "سننزع سلاح حماس، وهذا هو النصر المطلق الذي سنحققه".