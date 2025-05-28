نتنياهو: قتلنا محمد السنوار

وكالات

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمد السنوار، قائلًا: "قتلنا محمد السنوار".

وقال نتنياهو، في خطابه بالكنيست الإسرائيلي اليوم، "سنغير وجه الشرق الأوسط وهذا تمامًا ما فعلناه"،

وعلق رئيس حكومة الاحتلال على الانتقادات التي توجهها أحزاب المعارضة الإسرائيلية لحكومته، قائلًا "المعارضة تتحدث عن صفر إنجازات، ولكن منذ قيام إسرائيل لم يتم تحقيق إنجازات مثل التي تحققت في جبهات عدة".

وتابع نتنياهو: "خلقنا واقعًا جديدًا في لبنان لم يحدث منذ 50 عامًا. أحبطنا خطر تهديد اقتحام حزب الله لبلدات شمال إسرائيل وخلقنا وضعا جديدا كليا في لبنان. عززنا دور إسرائيل بصفتها قوة عظمى إقليمية. هناك إنجازات كبيرة في 7 جبهات والمعارضة تعتبر أننا لم نحقق أي شيء"، وفق زعمه.

و شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات متزامنة على محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق محافظة خان يونس مساء 13 مايو الجاري، وأعلن الجيش حينئذ أنها تستهدف نفقًا كان السنوار بداخله، لكنه لم يؤكد حينها استشهاده.