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المستشار الألماني: أوكرانيا مستعدة لوقف النار وبدء مفاوضات تقنية مع روسيا

04:03 م الأربعاء 28 مايو 2025

فريدريش ميرتس

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وكالات

أفاد المستشار الألماني فريدريش ميرز، بأن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات تقنية مع روسيا، مشيرًا إلى أن بلاده ستعزز الضغط على روسيا من أجل إضعاف قدرتها على الحرب ضد أوكرانيا.

وقال ميرز، خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين اليوم الأربعاء، إن برلين ستناقش قضية تمويل أوكرانيا مرة أخرى في قمة مجموعة السبع المقبلة، مؤكدًا أن ألمانيا ستواصل تقديم الدعم المالي لكييف خلال ميزانية العام الجديد.

وذكر أن برلين وكييف تبحثان الاستثمارات الألمانية في أوكرانيا بمجالات الطاقة والبنى التحتية والزراعة، مضيفًا "بحثنا مشروعًا مشتركًا لإنتاج أسلحة بعيدة المدى في أوكرانيا".

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرز: "نجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن عقوبات إضافية على روسيا".

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