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الخارجية الأمريكية: ترامب مستاء ونفد صبره من بوتين

03:49 م الأربعاء 28 مايو 2025

تامي بروس

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وكالات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن الرئيس دونالد ترامب أعرب عن نفاد صبره من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وهو مستاء لدرجة التعبير عن غضبه علنًا.

وأضافت بروس: "نشاهد قصفًا عشوائيًا على المدنيين في أوكرانيا في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس ترامب لوقف الحرب"، وفق الجزيرة.

وهذا التصريح يتناقض مع ما أفادت به المسؤولة الأمريكية أمس الثلاثاء، بأن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن روسيا لا ينبغي اعتبارها خيبة أمل.

وقالت بروس: "لا أعتبره مخيبًا للآمال. هذا الكلام صادر عن شخص قاد جهود السلام في أماكن مختلفة. لقد كان واضحًا ومنفتحًا جدًا بشأن آرائه. أعتقد أن على روسيا أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد، وهو ما يفعله الأمريكيون بالتأكيد"، وفقًا لوكالة "سبوتنيك".

وصعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، من لهجته تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا إن الأخير "يلعب بالنار".

كما وصف ترامب في وقتٍ سابق بوتين بأنه "أُصيب بالجنون تمامًا! ويقتل الكثير من الناس دون داعٍ"، وذلك عقب الهجوم الروسي العنيف شمل إطلاق 355 مسيرة و9 صواريخ كروز على عشرات المدن الأوكرانية، بما في ذلك العاصمة كييف. وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا وجُرح العشرات في الهجمات.



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