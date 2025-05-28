صنعاء - (د ب أ)

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية اليوم الأربعاء عن توقّف مؤقت لكامل رحلاتها من مطار صنعاء الدولي حتى إشعارٍ آخر، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد استهداف إسرائيلي لإحدى طائراتها المدنية.

وقالت الخطوط الجوية اليمنية ، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إنه "في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الإحتلال الصهيوني المخزي والدامي، تعرّضت صباح اليوم طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية اليمنية لإستهداف مباشر وجبان، وذلك قبل لحظات فقط من بدء صعود الركاب من حجاج بيت الله الحرام إلى متنها، ضمن رحلة تفويج مجدولة، حاصلة على كافة التصاريح اللازمة للهبوط والتشغيل والإقلاع من جميع الجهات المعنية".

وأضافت أن "هذا العدوان الغادر يكشف عن حقدٍ دفين تجاه كل ما يربط الشعب اليمني بالحياة والأمل، ويؤكد مرةً أخرى أن أعداء اليمن لا يُعيرون أي اعتبار لمقدّرات وحقوق ومصير أبناء هذا الشعب العظيم".

وأشارت أنها "تعلن للرأي العام اليمني والعالمي عن توقّف كامل (مؤقت) لرحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء الدولي حتى إشعارٍ آخر، نتيجةً لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف طائرة مدنية يمنية، تابعة لشركة وطنية نأت بنفسها عن كل صراع، وتفرغت كليًا لخدمة جميع أبناء شعبنا الكريم دون تمييز".

وحملت الخطوط الجوية اليمنية "العدو الصهيوني، وكل من تعاون معه، المسؤولية الكاملة عن هذا الاستهداف السافر، ونعدّه عدوانًا مباشرًا على سيادة الجمهورية اليمنية، ومؤشرًا خطيرًا على تمادٍ لم يعد السكوت عليه مقبولًا".

وأكدت أن "هذا الاستهداف لن يُسقطنا، ولن يُرهبنا، بل سيزيدنا إصرارًا على أداء واجبنا الوطني والإنساني" ، قائلة :"لقد ظنّ العدو أن استهدافه لطائرتنا سيخنق أنفاس اليمنيين ويكسر إرادتهم، لكنه واهم. فطائراتنا ستعود، ومطاراتنا ستظل نابضة بالحياة، وأملنا لن يُقصف. وإن كان العدو يملك صواريخ الحقد، فنحن نملك صلابة الصبر، وعزيمة لا تنكسر، وإرادة شعب لا يموت".

ودعت كل "أحرار العالم، والمنظمات الدولية، ومؤسسات الطيران المدني، إلى كسر صمتهم المُعيب، وإدانة هذا العمل الجبان الذي لا يهدد طائرة فحسب، بل يستهدف مبدأ حرية التنقل وحق الحياة ذاته".

وأشارت إلى أن "الخطوط الجوية اليمنية تحتفظ بحقها القانوني الكامل في مقاضاة وملاحقة جميع المتورطين في هذه الجريمة، من مخططين ومنفذين وداعمين، الذين استباحوا سماء وأرض وطننا بلا وجه حق. وسيُقدَّمون للعدالة أمام المحاكم المختصة، وفقًا للقانون الدولي، وقوانين الحرب، وقوانين النقل الجوي العالمي".

وكان مصدر محلي يمني أفاد بأن "عدوانا إسرائيليا استهدف مدرج مطار صنعاء الدولي وطائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية بأربع غارات".