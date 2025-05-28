إعلان

الاتحاد الأوروبي: يجب عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة

03:12 م الأربعاء 28 مايو 2025

الاتحاد الأوروبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

دعت مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوربي إلى وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح الأسرى في غزة، مؤكدًة ضرورة عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وجددت كايا كالاس في تصريحات صحفية، الدعوة العاجلة لتقديم المساعدات فورا ودون عوائق في غزة، مشيرًة إلى دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وأدانت مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوربي، بشدة عنف المستوطنين المستمر في الضفة الغربية المحتلة الذي يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين، كما أدانت أحداث يوم القدس بالبلدة القديمة بما في ذلك التحريض على العنف وتخويف السكان والصحفيين.

وأكدت أنه على إسرائيل اتخاذ خطوات لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتحاد الأوروبي المساعدات الإنسانية إلى غزة غزة الأمم المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقر اللجان