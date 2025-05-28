الاتحاد الأوروبي: يجب عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة

وكالات

دعت مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوربي إلى وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح الأسرى في غزة، مؤكدًة ضرورة عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وجددت كايا كالاس في تصريحات صحفية، الدعوة العاجلة لتقديم المساعدات فورا ودون عوائق في غزة، مشيرًة إلى دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وأدانت مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوربي، بشدة عنف المستوطنين المستمر في الضفة الغربية المحتلة الذي يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين، كما أدانت أحداث يوم القدس بالبلدة القديمة بما في ذلك التحريض على العنف وتخويف السكان والصحفيين.

وأكدت أنه على إسرائيل اتخاذ خطوات لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم.