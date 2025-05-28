كتب- محمد جعفر:

تحوّلت لحظة محرجة عاشها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مطار هانوي إلى مادة دسمة للسخرية والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رصدت عدسات الكاميرات لحظة بدا فيها وكأنه يتلقى صفعة على وجهه من زوجته بريجيت أثناء نزولهما من الطائرة الرئاسية، في مستهل جولة آسيوية بفيتنام.

وانتشر الفيديو بشكل واسع جدًا على مواقع التواصل مظهرًا يد بريجيت وهي تصفع بقوة وجه ماكرون دون أن تظهر ملامحها بالكامل، وهو ما فسّره كثيرون بأنه تصرف غاضب من السيدة الأولى، فيما اعتبره آخرون مجرد موقف عابر أو "مزحة ثقيلة".

🚨🇫🇷ALERTE - À son arrivée au Vietnam, Emmanuel #Macron semble avoir été frappé au visage par son épouse, Brigitte Macron. pic.twitter.com/xoVb5uBDhm — Actu React Info (@actureact_info) May 25, 2025

لكن الفرنسيين لم يفوّتوا الفرصة، وسرعان ما انتشر إعلان غريب في إحدى صالات الألعاب الرياضية، يحمل عنوان: "زوجتك تضربك؟ سجّل في دورات الدفاع عن النفس!".

ويظهر في الإعلان صورة مفبركة لماكرون بعين مغطاة وكدمة واضحة على جبينه، في إشارة مباشرة إلى الحادثة.

أثار الإعلان الذي تم تداوله على نطاق واسع، موجة كبيرة من السخرية والضحك بين رواد المنصات، بينما وصفه البعض بأنه تعبير ساخر عن تراجع هيبة الرئاسة الفرنسية في أعين الجمهور.

وعقب الحادثة سارع قصر الإليزيه بنفي الحادثة برمتها، واصفاً الفيديو بأنه "مضلل"، وذلك قبل أن يعود مصدر مقرب من الرئيس ليقرّ بأن ما جرى لا يعدو كونه "خلافاً عائلياً بسيطاً"، فيما قال ماكرون لاحقاً إن الحادثة كانت مجرد مزحة فقط قائلًا: "كنا نمزح فقط".

أصداء الواقعة وتعليقات السخرية لم تتوقف عند حد باريس، بل وصلت موسكو إذ علقت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الكرملين على الحادثة قائلًة: "سأعطيك تلميحا: ربما كانت يد الكرملين"، وذلك وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.