وكالات

أفاد برلمانيون أيرلنديون، بأن أيرلندا قدمت طلب مشاركة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، وفق الجزيرة.

وقال البرلمانيون، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعبر المجال الجوي الأيرلندي خشية اعتقاله، مشيرين إلى أن إسرائيل تدعو بشكل علني إلى المشاركة في الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وطالب البرلمانيون الحكومة الأيرلندية بالتحقيق في التقارير بشأن استخدام المطارات الأيرلندية لنقل أسلحة أمريكية إلى إسرائيل.

وأكدوا على أن هناك إجماع على أن إسرائيل تقتل الأطفال وتقوم بجريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

واقترح البرلمانيون الأيرلنديون إنشاء قوة سلام دولية تضمن وصول المساعدات إلى الأطفال الجوعى في غزة وتحقيق سلام مستدام في القطاع.

ويُشار إلى أن الحكومة الأيرلندية كانت قد أعلنت في مارس 2024 عن نيتها التدخل رسميًا في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

بالإضافة إلى ذلك، في نوفمبر 2024، صرح رئيس الوزراء الأيرلندي بأن بلاده ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا دخل البلاد، تنفيذًا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.