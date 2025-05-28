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بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء حرب غزة ويرثي الأطفال الشهداء

02:53 م الأربعاء 28 مايو 2025

البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان

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وكالات

دعا بابا الفاتيكان البابا ليو، اليوم الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحث إسرائيل وحركة حماس إلى "الاحترام الكامل" للقانون الإنساني الدولي.

وقال البابا، خلال العظة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس اليوم: "في قطاع غزة، تتعالى صرخات الأمهات والآباء، الذين يحتضنون بشدة جثامين أبنائهم الشهداء، إلى السماء".

وأضاف "أجدد ندائي إلى المسؤولين.. أوقفوا القتال. أطلقوا سراح جميع الأسرى. واحترموا القانون الإنساني احترامًا كاملًا".

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