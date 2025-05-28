غزة - (د ب أ)

دعا الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية الدولية إلى التدخل الفوري لإعادة تشغيل خدمات الإسعاف في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في ظل تعطل هذه الخدمات منذ مارس الماضي.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن تعطل الخدمة جاء بعد تدمير مركبة الإسعاف الوحيدة في المنطقة خلال هجوم شنته القوات الإسرائيلية على طواقم الإغاثة في حي تل السلطان، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكدت المديرية أن غياب مركبات الإسعاف يعرقل بشدة عمليات نقل المصابين وجثامين القتلى من مناطق الاستهداف إلى المستشفيات، حيث تضطر الطواقم لاستخدام سيارات مدنية أو عربات تجرها الحيوانات في بعض الأحيان.

وطالبت السلطات المحلية المجتمع الدولي بعدم ترك آلاف المدنيين في جنوب القطاع دون خدمات إسعافية، مشددة على الحاجة الماسة إلى تزويد الدفاع المدني بسيارات إسعاف ومستلزمات طبية لضمان الاستجابة الطارئة في ظل الوضع الإنساني المتدهور.

وتأتي هذه المطالبة في حين تشهد محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، أوضاعا إنسانية متدهورة منذ بدء التصعيد العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وتعرضت البنية التحتية للخدمات الطبية والإنقاذ لأضرار جسيمة، في وقت تعاني فيه المؤسسات الإغاثية من نقص حاد في المعدات والإمدادات.

ويأتي هذا في ظل تزايد أعداد الضحايا المدنيين وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.