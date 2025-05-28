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نجاة لبنانيين من قصف إسرائيلي استهدف طريقا عاما في جنوب البلاد

02:00 م الأربعاء 28 مايو 2025

قصف إسرائيلي أرشيفية

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بيروت - (د ب أ)


نجا مواطنون لبنانيون، اليوم الأربعاء، من قصف إسرائيلي استهدف طريقا عاما في جنوب البلاد.


ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "شنت مسيرة معادية غارة استهدفت الطريق العام لبلدة العباسية بالقرب من الحرج – البساتين" ،مشيرة إلى أن المسيرة ألقت صاروخين أحدهما لم ينفجر ، ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات.


وطبقا للوكالة ، "نجا عدد من المواطنين كانوا يمرون بسياراتهم لحظة وقوع الغارة".


وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي،كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.


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قصف إسرائيلي نجاة لبنانيين بيروت
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