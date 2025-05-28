حماس: إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية مريضة

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، أن إنكار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية مريضة تشكل خطرا على العالم وعلى منظومة القوانين.

وجددت الحركة في بيان لها دعوتها المؤسسات القضائية الدولية لتوثيق تصريحات نتنياهو الإجرامية واستكمال إجراءات محاسبة الكيان الفاشي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد في تصريحات له مساء أمس الثلاثاء، أنه "لا وجود لمجاعة في قطاع غزة"، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بـ"أدلة من الواقع".

وأشار نتنياهو في تصريحاته إلي أن سلطات الاحتلال اعتقلت آلاف المدنيين من غزة، وتم تصويرهم وهم عراة، ولم تظهر عليهم علامات تشير إلى معاناة من الجوع.