إيطاليا تطالب بوقف الحرب في غزة: الوضع لم يعد مقبولًا

(وكالات)

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري للهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، واصفًا ما يحدث بأنه تجاوز للحدود المقبولة إنسانيًا وقانونيًا.

وخلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الإيطالي، أشار تاياني إلى أن "الرد الإسرائيلي على حماس، رغم مشروعيته من حيث المبدأ، يتخذ أشكالًا مأساوية لا يمكن قبولها"، مؤكدًا أن بلاده تحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد فورًا، واستئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقال الوزي : "القصف يجب أن يتوقف فورًا، ويجب احترام القانون الدولي الإنساني، دون أي استثناءات أو تبريرات".

وتطرق تاياني أيضًا إلى تقارير تتعلق بخطط أمريكية مزعومة ترمي إلى فرض سيطرة مباشرة على غزة وإجبار سكانها على مغادرة القطاع، مؤكدا رفض روما المطلق لهذه السيناريوهات.

وشدد تاياني: "أعلن بوضوح تام أن طرد الفلسطينيين من غزة لم يكن أبدًا خيارًا مقبولًا، ولن يكون كذلك في المستقبل".

كما عبر الوزير عن دعم إيطاليا الكامل للمبادرة العربية التي تقودها مصر بهدف إعادة إعمار غزة، معتبرًا أنها "الخيار الواقعي والمتوازن الذي يعارض بشكل صريح أي طروحات تتضمن التهجير القسري".