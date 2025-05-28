ديوان نتنياهو ينفي حدوث توتر مع ترامب بسبب خطط إسرائيلية لضرب إيران

وكالات

علق ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على ما تم تداوله عن التوتر بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التخطيط الإسرائيلي لضرب منشآت إيران النووية لتخريب المباحثات بين طهران وواشنطن، قائلًا إنها "غير صحيحة".

وكان موقع "واللا" العبري نقل عن مسؤول أمريكي، أمس الثلاثاء، أن ترامب حذر نتنياهو في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي من الإضرار بالمفاوضات بين واشنطن وطهران.

وقال المسؤول الأمريكي، إن ترامب ومسؤولون كبار أعربوا عن قلقهم من أن نتنياهو قد يأمر بضرب منشآت إيران النووية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي أعرب عن قلقه من خطوات قد يتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلي لتخريب الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.

وفي السايق ذاته، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد يأمر بشن هجوم على إيران، حتى لو تم التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن "نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ضعف إيران لن يدوم طويلًا وأن الوقت مناسب لشن هجوم عليها"، لكن ترامب أبلغ نتنياهو بأن ضعف طهران فرصة لإبرام اتفاق لإنهاء كل برامج التخصيب الإيراني لليورانيوم، بحسب الصحيفة.

ومن جانبه، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تقرير "نيويورك تايمز" حول شنّ ضربة جوية ضد المنشآت النووية الإيرانية، واصفًا إياه بـ"الأخبار الزائفة".

وحتى الآن، أجرت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران 5 جولات من المحادثات غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي، الذي تسعى واشنطن تحجيمه مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية عنها.