وكالات

علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على التصريحات الأخيرة للمستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس الذي تعهد جعل ألمانيا وفق كلامه أكبر قوة عسكرية في أوروبا، قائلًا إنها"مقلقة جدًا".

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر في العاصمة موسكو اليوم الأربعاء، "كثيرون فكروا فورًا بمراحل في القرن الماضي أصبحت فيها ألمانيا مرتين أكبر قوى عسكرية والمآسي الذي تسبب بها ذلك"، في إشارة إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية.

كما تطرق وزير الخارجية الروسي إلى الحديث عن الحرب مع أوكرانيا، مؤكدًا أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد جولة جديدة من المحادثات بين موسكو وكييف في المستقبل القريب.

وذكر لافروف، أنه خلال هذه المحادثات المباشرة ستصر موسكو على أن تلغي كييف "جميع القوانين التمييزية" المعمول بها حاليًا في أوكرانيا، معتبرًا أن نظام كييف "لا يمثل سكان شبه جزيرة القرم وجنوب شرقي أوكرانيا".

وتابع خلال المؤتمر: "يجب تلبية مطالب روسيا المتعلقة بوضع أوكرانيا غير النووي والمحايد"، لافتًا إلى أن السعي لضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو "الشرارة التي أطلقت الصراع".

وقال وزير الخارجية الروسي، إن موسكو ترفض تأكيد الغرب على مبدأ وحدة الأراضي مع تجاهله حق الشعوب في تقرير المصير، مشيرًا إلى أن روسيا "تراقب عن كثب تعزيزات الناتو لقواتها على طول حدودها بقلق".

وحول الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية، أكد لافروف أن الإجراءات الانتقامية الروسية تستهدف المنشآت العسكرية لكييف فقط.