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كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية

01:17 م الأربعاء 28 مايو 2025

كتائب القسام

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غزة- ( د ب أ)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، استهدافها ناقلة جند إسرائيلية في منطقة الفخاري شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان اليوم، إن "مجاهديها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "p-29" يوم الاثنين الماضي، في منطقة الفخاري شرقي خان يونس".

وأوضحت أن "مجاهديها رصدوا هبوطا للطيران المروحي للإخلاء في منطقة الفخاري".

ووفق الوكالة، "تواصل القسام تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى، ومواجهة العدوان المستمر منذ أكثر من عام ونصف".

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كتائب القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية حركة حماس
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