الحوثيون: إسرائيل شنت 4 غارات على مطار صنعاء

وكالات

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، بأن عدوان إسرائيلي استهدف مطار صنعاء الدولي.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن طائرات العدو الإسرائيلي شنت 4 غارات على مطار صنعاء وطائرة للخطوط الجوية اليمنية.

وقبل قليل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافًا في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح كاتس، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مواقع لجماعة الحوثي في مطار صنعاء ودمر آخر طائرة هناك، وفق قوله.

وذكر كاتس، أن الغارات الإسرائيلية على اليمن "رسالة واضحة واستمرار لسياستنا بأن من يطلق النار على إسرائيل سيدفع ثمنًا كبيرًا".

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بان المطارات والموانئ في اليمن ستتعرض لضربات شديدة ومطار صنعاء سيُدمر مرة بعد مرة، محذرًا "سندمر المنشآت الاستراتيجية التابعة لجماعة الحوثي ومن يدعمها".