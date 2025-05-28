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نتنياهو عن استهداف مطار صنعاء: من لا يفهم بالقوة سيفهم بالمزيد منها

11:20 ص الأربعاء 28 مايو 2025

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إيران متهما إياها بالوقوف خلف الهجمات التي تنطلق من اليمن، قائلا إن جماعة أنصار الله الحوثي مجرد "عرض من أعراض" ما وصفه بـ"العدوان الإيراني".

جاء ذلك في تصريح له بالتزامن مع جلسة محاكمته الجارية، حيث أعلن أن سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي، نفذ غارة جديدة استهدفت مطار صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي.

وقال نتنياهو: "نحن نرد على من يهاجمنا، ومن لا يفهم بالقوة، سيفهم بمزيد من القوة". وأضاف أن الضربات الأخيرة تأتي في إطار ما سماه "سياسة الردع"، مؤكدًا أن طهران هي من تقف وراء ما وصفه بـ"العدوان القادم من اليمن".

ويأتي هذا بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مطار صنعاء في اليمن قائلا إنهم استهدفوا مناطق للحوثيين داخل المطار.

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بنيامين نتنياهو استهداف مطار صنعاء اليمن
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