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إسرائيل تعلن استهداف مطار صنعاء في اليمن

10:51 ص الأربعاء 28 مايو 2025

سلاح الجو الإسرائيلي

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف قبل قليل أهدافًا في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح كاتس، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مواقع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في مطار صنعاء ودمر آخر طائرة هناك، وفق قوله.

وذكر كاتس، أن الغارات الإسرائيلية على اليمن "رسالة واضحة واستمرار لسياستنا بأن من يطلق النار على إسرائيل سيدفع ثمنًا كبيرًا".

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بان المطارات والموانئ في اليمن ستتعرض لضربات شديدة ومطار صنعاء سيُدمر مرة بعد مرة، محذرًا "سندمر المنشآت الاستراتيجية التابعة لجماعة الحوثي ومن يدعمها".

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سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مواقع للحوثيين مطار صنعاء
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