بانكوك - (أ ب)

أفاد الجيشان التايلاندي والكمبودي بأن جنودا من البلدين تبادلوا إطلاق النار لفترة وجيزة في منطقة حدودية متنازع عليها، اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان أصدرته تايلاند، أن الجنود الكمبوديين دخلوا منطقة متنازع عليها، وأن الجنود التايلانديين اقتربوا من المنطقة للتفاوض معهم، ولكن بسبب سوء تفاهم، أطلق الجانب الكمبودي النار، فقام الجنود التايلانديون بالرد.

فيما صرح المتحدث باسم الجيش الكمبودي، ماو فالا، بأن القوات الكمبودية كانت تقوم بدورية روتينية على طول الحدود عندما أطلق الجانب التايلاندي النار.

واستمر الاشتباك نحو 10 دقائق حتى تحدث القادة المحليون لبعضهم البعض وأمروا بوقف إطلاق النار. وقال الجيش التايلاندي إن الطرفين يتفاوضان حاليا.

وأكد الجيش التايلاندي عدم تسجيل خسائر بشرية لديه، بينما قال المسؤول الكمبودي إنه لا توجد معلومات فورية بشأن الخسائر.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع التايلاندي فومتام ويتشاياتشاي إن الوضع تم حله، مضيفا أن الجانبين لم يكن لديهما نية لفتح النار على بعضهما البعض.