الأونروا: نظام توزيع المساعدات المدعوم أمريكيًا بغزة هدر للموارد

وكالات

قال فيليب لازاريني، مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن نظام توزيع المساعدات المدعوم أمريكيًا في قطاع غزة "هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع".

ونوه لازاريني على أن الوضع المالي للأونروا مزر ويحتاج بشكل عاجل إلى الدعم لمواصلة العمليات بعد الشهر المقبل، لافتًا إلى أن حصر توزيع المساعدات في 3 أو 4 نقاط يجبر سكان غزة على النزوح، في حين كانت الوكالة الأممية توزع من خلال 400 نقطة.

وتقتصر الآلية الجديدة التي انتهجتها "مؤسسة غزة الإنسانية" لتوزيع الغذاء في القطاع، على عدد صغير من المراكز تحت حراسة متعاقدين مسلحين، حيث يتعين على الناس التوجه لاستلامه، وفق تقرير لوكالة"أسوشيتيد برس".