ألمانيا تؤكد رسميا زيارة زيلينسكي لبرلين اليوم

برلين - (د ب أ)

أكدت الحكومة الألمانية رسميا الزيارة المرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبرلين اليوم الأربعاء.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، اليوم في برلين أن المستشار فريدريش ميرتس سيستقبل زيلينسكي بمراسم عسكرية في مقر المستشارية ببرلين، وأضاف: "ستركز الزيارة على الدعم الألماني لأوكرانيا والجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار".

وذكر كورنيليوس أنه سيعقب الاجتماع غداء مشترك، مضيفا أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك، وقال: "بعد ذلك، سيجري الزعيمان محادثات مع ممثلي شركات ألمانية... سيلتقي الرئيس زيلينسكي بعد ظهر اليوم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لإجراء محادثات في قصر بيلفيو الرئاسي".

وكانت عدة وسائل إعلام تحدثت من قبل عن الزيارة المرتقبة. ونادرا ما يتم الإعلان مسبقا عن زيارات زيلينسكي الخارجية لأسباب أمنية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبحسب ما أوردته مجلة "دير شبيجل" الألمانية، يعتزم الزعيمان مناقشة الخطوات الممكنة نحو مزيد من المحادثات "التقنية" بين أوكرانيا وروسيا.

وقبل التأكيد الرسمي، أعلنت الشرطة الألمانية عن إجراءات أمنية مكثفة وقيود مرورية في برلين اليوم بسبب زيارة ضيف دولة رفيع المستوى. وستُفرض أيضا قيود على قطارات الضواحي "إس-بان". وقالت الشرطة إن القيود ستتركز في حي تيرجارتن خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا حتى العاشرة مساء (التوقيت المحلي). ووفقا للبيانات، من المقرر إغلاق شوارع ووضع حواجز مرورية ونشر أفراد شرطة على مداخل الطرق. وأوصت السلطات سائقي السيارات بتجنب هذه المناطق وسلك طرق بديلة.

وكانت آخر زيارة لزيلينسكي لبرلين في يونيو وأكتوبر 2024. وشهدت حركة المرور اضطرابا شديدا في ذلك الوقت أيضا.

وبالنسبة لزيلينسكي، تُعد هذه أول زيارة له إلى برلين منذ تولي ميرتس منصب المستشار. وسافر ميرتس نفسه إلى كييف في مطلع مايو/أيار الجاري رفقة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.

ويسعى الأوروبيون إلى دعم أوكرانيا في الدخول في محادثات سلام مع روسيا من موقع قوة. وأثار ميرتس مؤخرا ضجة داخل الائتلاف الحاكم الألماني بتصريحه عن رفع القيود المفروضة على مدى الأسلحة الموردة لأوكرانيا.