بتعزيزات عسكرية ومداهمات.. إسرائيل تقتحم مخيم بلاطة بالضفة الغربية



وكالات

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس وسط الدفع بتعزيزات عسكرية وشن سلسلة مداهمات طالت عدة منازل.

كما اقتحم جيش الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية والقوات الراجلة مخيم بلاطة وانتشر في منطقة السوق والمدخل الرئيسي فيما نفذت قوات راجلة سلسلة مداهمات لمنازل في المنطقة المستهدفة وسط عمليات تفتيش وتحقيق ميداني دون التبليغ عن إصابات او اعتقالات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الأمس اقتحام 3 بلدات فلسطينية في الضفة الغربية، مادما جنوب نابلس، عزون شرق قلقيلية، وزيتا شمال طولكرم، وسط فرض حصار مشدد وتحويل عدد من منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية، وفقا لما ذكرته الغد.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة من الجنود المشاة إلى داخل البلدات الثلاث، وأغلقت مداخلها بالكامل، ما أدى إلى عزلها عن محيطها وتحويلها فعليًا إلى سجون مفتوحة، في ظل إجراءات مشددة وتضييق واسع على السكان.

وتنفذ قوات الاحتلال في هذه الأثناء صباح اليوم الأربعاء عمليات مداهمة واسعة لمنازل المواطنين، تخللها أعمال تفتيش دقيقة وتحقيقات ميدانية مع عدد من العائلات في أماكن مفتوحة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن جنود الاحتلال حوّلوا عدة منازل في البلدات المستهدفة إلى نقاط عسكرية مغلقة، حيث احتجز سكانها في غرف معزولة، في مشهد يذكّر بسياسات العقاب الجماعي التي تُمارس بشكل متكرر في الضفة الغربية.

وتتواصل هذه الاقتحامات ضمن حملة عسكرية متصاعدة ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ أشهر في مختلف مناطق شمال الضفة، تحت ذريعة ملاحقة نشطاء ومطلوبين، وسط إدانات حقوقية لهذه الإجراءات التي تؤثر بشكل مباشر على المدنيين الفلسطينيين.