استشهاد شخص إثر ضربة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية جنوب لبنان



وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، استشهاد شخص بضربة وجهتها مسيرة إسرائيلية، استهدفت دراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

وتواصل المسيرات الإسرائيلية بين الحين والآخر شن هجمات على عدد من الأهداف جنوب لبنان، ومنذ 27 نوفمبر يسري اتفاق بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني بعد نزاع امتد أكثر من عام، تكبد خلاله الحزب ضربات قاسية في البنية العسكرية والقيادية.

ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كلم من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل)، وفقا لروسيا اليوم.

ونص الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من كل المناطق التي توغلت إليها خلال الحرب، لكن الدولة العبرية أبقت وجودا عسكريا في 5 مواقع.