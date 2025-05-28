إدارة ترامب تطالب المحكمة العليا التدخل لترحيل المهاجرين غير الشرعيين



وكالات

طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية، التدخل في مساعيها الرامية إلى ترحيل المهاجرين بسرعة إلى بلدان أخرى غير بلدانهم دون أن تتاح لهم الفرصة لرفع دعاوى تتعلق بخشيتهم التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو القتل هناك.

وطلبت وزارة العدل من القضاة عدم الأخذ بالأمر القضائي الذي أصدره برايان ميرفي قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن على مستوى البلاد والذي يقضي بمنح المهاجرين فرصة لطلب الإعفاء القانوني من الترحيل قبل إرسالهم إلى ما تسمى دول الطرف الثالث في حين سيستمر التقاضي في الدعوى.

ويمثل طلب الإدارة الأمريكية أحدث محاولة منها للجوء إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد في ظل سعيها إلى الحصول على حرية أكبر في إكمال حملة ترامب على الهجرة والطعن في قرارات المحاكم الأدنى درجة التي أعاقت سياسات الرئيس الجمهوري.

وقالت الإدارة الأمريكية، إن الأمر القضائي الذي أصدره ميرفي يمنع الآلاف من عمليات الترحيل المعلقة المحتملة، وفقا للغد.

ونشأ النزاع بعد أن تحركت وزارة الأمن الداخلي في فبراير لتحديد ما إذا كان يمكن احتجاز الأشخاص الذين مُنحوا الحماية من الترحيل إلى بلدانهم الأصلية مجددا وإرسالهم إلى بلد غيره.

ورفعت جماعات حقوق المهاجرين دعوى قضائية جماعية نيابة عن مجموعة من المهاجرين الذين يسعون إلى منع الترحيل السريع إلى بلدان الطرف الثالث التي حُددت حديثا دون إشعار أو فرصة للتأكيد على الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها.