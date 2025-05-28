إيلون ماسك: الهبوط على المريخ هو الهدف الأول لـ"سبيس إكس"



وكالات

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ"سبيس إكس"، أن الهدف الأساسي لشركته إطلاق رحلة مأهولة إلى المريخ، تتخللها محطة في القمر.

وأكد ماسك، أن استكشاف المريخ يشكل القفزة الكبرى التالية في تاريخ استكشاف الفضاء بعد برنامج أبولو التاريخي الذي هبط بالإنسان على سطح القمر.

وفي تصريحات سابقة له خلال الشهر الجاري، أوضح رجل الأعمال الأمريكي، أن إنشاء مستوطنات بشرية على سطح المريخ يعد ضروريا لضمان استمرار الحضارة البشرية على المدى البعيد، وفقا لروسيا اليوم.

وتعمل سبيس إكس حاليا على تطوير صاروخ ستارشيب 3، الذي من المتوقع أن يكون الوسيلة الأساسية لنقل مليون مستوطن وملايين الأطنان من المعدات إلى الكوكب الأحمر خلال العقدين المقبلين.

يذكر أن تقارير إعلامية كانت قد كشفت في مارس الماضي عن جهود ماسك لإعادة توجيه موارد ناسا وبرامجها نحو تحقيق هذا الهدف الطموح، مع ما تردد عن محاولاته لكسب دعم الإدارة الأمريكية لتحقيق هذه الغاية.

وكان ماسك قد قدم في أبريل 2024 تصوراته التفصيلية حول متطلبات استعمار المريخ والجدول الزمني المتوقع لتحقيق هذا الحلم البشري الكبير.