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استشهاد 14 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على شمالي ووسط غزة

07:12 ص الأربعاء 28 مايو 2025

غارات إسرائيلية

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، استشهاد 14 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على شمالي ووسط قطاع غزة منذ منتصف الليل، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

ولا تزال جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين مستمرة في قطاع غزة.

كان آخر ضحايا نازحون لاذوا بمدرسة شرق مدينة غزة، قبل أن تُبيد إسرائيل جميع العائلات وتنجو الطفلة ورد وحدها من بين جميع أفراد عائلتها الـ11.

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