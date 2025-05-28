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هل أجرى قائد الأمن الداخلي بالسويداء مفاوضات مع إسرائيل؟

06:16 ص الأربعاء 28 مايو 2025

سوريا

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وكالات

قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء ينفي إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

نفي قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء أحمد الدالاتي مشاركته في أي جلسات تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء، أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية.

وقال: "أنفي بشكل قاطع مشاركتي في أي جلسات تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي وأؤكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية".

وأضاف: "أشدد على أن موقف الجمهورية العربية السورية ثابت وواضح حيال هذا الموضوع، فالقيادة السورية تواصل القيام بكافة الإجراءات الضرورية لحماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الجمهورية وذلك باستخدام جميع الوسائل المشروعة".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز"، أن سوريا وإسرائيل كانتا على اتصال مباشر في الأسابيع الأخيرة لمناقشة التوترات الحدودية.

وأشار التقرير إلى أن لقاءات عقدت بين مسؤولين من البلدين، ترأس الجانب السوري محافظ القنيطرة أحمد الدالاتي.

وأجرى المحادثات نيابة عن إسرائيل مسؤولون أمنيون رسميون لم يتم الكشف عن هوياتهم، بحسب روسيا اليوم.

وقالت مصادر سورية وغربية ومصدر استخباراتي إقليمي إن "هذه الاجتماعات تستند إلى محادثات خلف الكواليس جرت عبر وسطاء منذ أن أطيح بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي".

وأكدت 3 مصادر أن عدة جولات من الاجتماع وجها لوجه جرت في المنطقة الحدودية، وشملت أراضي واقعة تحت سيطرة إسرائيل.

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