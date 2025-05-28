قتلى وجرحى في انفجار مصنع كيماويات شرقي الصين

وكالات

تسبب انفجارا في مصنع كيماويات بإقليم شاندونج شرقي الصين، في وفاة 5 أشخاص على الأقل وإصابة 19، بينما لا يزال 6 في عداد المفقودين.



وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، إن الانفجار وقع قبل ظهر الثلاثاء، وهز جزءا من مصنع كيماويات تديره شركة "شاندونج يوداو" للكيماويات في مدينة ويفانج.

وأظهرت مقاطع مصورة على منصات صينية للتواصل الاجتماعي، أعمدة من الدخان الأسود والبرتقالي تتصاعد إلى السماء.

وتسبب الانفجار في تحطم نوافذ عدد من المباني القريبة، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت سلطات الاستجابة للطوارئ في بيان، إن أكثر من 200 من عمال الطوارئ توجهوا إلى موقع الانفجار.

وأظهر مقطع مصور التقطته طائرة مسيّرة، دخانا يتصاعد من مصنع الكيماويات ومن منشأة أخرى قريبة لم يتم التعرف عليها.

وأرسل المكتب المعني بشؤون البيئة في ويفانج فريقا لفحص موقع الانفجار، لكنه أفاد بعدم الحصول على نتائج حتى الآن.

ونصح المكتب السكان القريبين بارتداء الكمامات في الوقت الحالي.

وشهدت الصين في السنوات القليلة الماضية انفجارات في مصانع كيماويات، منها انفجار بمنطقة نينجشيا شمال غربي البلاد عام 2024، وآخر بإقليم جيانغشي في جنوب شرق الصين عام 2023.

ولقي 13 شخصا حتفهم من جراء انفجار بمصنع كيماويات في شاندونغ عام 2015.