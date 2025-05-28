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وزير خارجية روسيا: الاتحاد الأوروبي يستعد للصدام العسكري مع موسكو

03:49 ص الأربعاء 28 مايو 2025

نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو

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وكالات

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إن سياسات الاتحاد الأوروبي تدل على أنه يستعد للصدام العسكري مع روسيا.

وأضاف جروشكو: "إذا نظرنا إلى سياسة الاتحاد الأوروبي بشكل عام وعملية البناء العسكري، فمن الواضح أن هذا هو التحضير للصدام العسكري"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "المواقف التي يتحدث عنها بشأن التسوية الأوكرانية وحول أوكرانيا بشكل عام لا تتضمن أي عنصر من شأنه أن يقرب التسوية السياسية".

وأضاف: "وبالعكس يكمن الهدف الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا وتضييق الخناق عليها اقتصاديا".

وأشار إلى أن حزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة ضد روسيا ستكون حساسة بالنسبة للاتحاد ذاته، وخصوصا بعض أعضائه.

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وزير الخارجية الروسي الاتحاد الأوروبي موسكو ألكسندر جروشكو
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