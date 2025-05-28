خلال 3 ساعات.. الدفاع الروسية تعترض 112 مسيرة أوكرانية



وكالات



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائل الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 112 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة من روسيا خلال حوالي 3 ساعات.

وقالت الوزارة في بيان: "من الساعة 21:00 بتوقيت موسكو يوم 27 مايو، حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 28 مايو، تم تدمير واعتراض 112 طائرة مسيرة أوكرانية من نوع الطائرات بواسطة وسائل الدفاع الجوي العاملة: 59 فوق إقليم بريانسك، و19 فوق إقليم بيلجورود، و13 فوق إقليم تولا، و10 فوق إقليم كورسك، و8 طائرات مسيرة أسقطت فوق إقليم أوريل، و3 فوق إقليم كالوجا".

من جانبه، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اعتراض 10 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية، ويعمل خبراء خدمات الطوارئ في موقع سقوط، وفقا لروسيا اليوم.

وفي الأيام الأخيرة، كثّف نظام كييف هجماته بالطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية، بما في ذلك استهداف العاصمة موسكو.

وتحاول القوات الأوكرانية مهاجمة العاصمة الروسية وأهدافا أخرى في المناطق الحدودية والوسطى في روسيا باستخدام المسيرات كل يوم تقريبا.

وتتصدى قوات الدفاع الجوي بنجاح للطائرات المعادية.