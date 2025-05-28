المطبخ المركزي العالمي: إسرائيل لم توفر مسارا آمنا لوصول الإمدادات لنا



وكالات

قالت مؤسسة المطبخ المركزي العالمي التي تقدم وجبات طعام ومساعدات لسكان غزة المحاصرين، إنها لا تستطيع إيصال المساعدات إلى قطاع غزة في الوقت الحالي.

وأضافت في بيان، أن الجيش الإسرائيلي لم يوفر بعد طرقًا آمنة لإيصال الإمدادات إلى مطابخنا، مؤكدة أنه سمح لشاحنات بدخول معبر كرم أبو سالم إلا أنها ما زالت محجوزة.

وتمنع إسرائيل منذ مارس الماضي دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي تفشته فيه مظاهر المجاعة، وخلال الأسبوع الجاري سمحت بدخول بعضها بسكل محدود بفعل الضغوط الدولية القوية، إلا أنها تعرقل دخول آلاف الشاحنات إلى القطاع الذي يحتاج يوميا لدخول قرابة 600 شاحنة لتوفير الغذاء والدواء والوقود بشكل كاف للمواطنين الفلسطينيين.

وتعمل إسرائيل على نسف الآلية السابقة لتوزيع المساعدات والتي كانت تتم بإشراف المؤسسات الأممية، وتسعى لفرض آلية جديدة تتحكم هي بها عبر مؤسسة تسمى مؤسسة غزة الإنسانية، ما يتيح لها التحكم الكامل في المساعدات وتوزيعها، وفقا لما ذكرته الغد.