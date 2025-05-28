ترامب: القبة الذهبية ستكلف كندا 61 مليار دولار حال الانضمام لها



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن منظومة "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي ستكلف كندا 61 مليار دولار إذا أرادت الانضمام لها.

وسبق أن أشار ترامب إلى رغبة كندا في الانضمام إلى المنظومة الصاروخية المقترحة.

وقال: "أخبرتُ كندا، التي تريد بشدة أن تكون جزءا من نظامنا الرائع للقبة الذهبية، أن ذلك سيكلف 61 مليار دولار إذا ظلوا دولة منفصلة لكن غير متساوية".

وأضاف: "لكنه سيكلف صفر دولار إذا أصبحوا ولايتنا رقم 51 العزيزة. إنهم يفكرون في العرض"، وفقا لسكاي.

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قال الأسبوع الماضي، إن بلاده تدرس استثمارات محتملة في المشروع المقترح الذي تبلغ كلفته 175 مليار دولار.