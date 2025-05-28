"هآرتس": أميركا تضغط على إسرائيل وحماس للتوصل لاتفاق

وكالات

نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا في محاولة لدفع إسرائيل وحماس إلى قبول صيغة مشتركة.

وأضافت المصادر في تصريحاتها للصحيفة، أن واشنطن تدرس الخطوط العريضة لضمانات من شأنها أن ترضي إسرائيل وحماس للوصول إلى اتفاق.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الأصوات الأوروبية المنددة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خاصة بعد فشل توزيع المساعدات الإنسانية اليوم في قطاع غزة، وتوجيه الاتهامات بقوة بشأن نية حكومة نتنياهو في تنفيذ الخطة من أجل تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.