وكالات

أوضح المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا أنه يتابع بقلق بالغ فقدان عدد من المواطنين بعد توجههم عصر اليوم إلى إحدى نقاط توزيع المساعدات الأمريكية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشار المركز في بيان له، إلى أن عدد من المواطنين ذهبوا إلى هناك ولم يعودوا إلى منازلهم حتى لحظة إصدار البيان ولا تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة عن مصيرهم.

وأضاف المركز الفلسطيني للمفقودين: "نسعى لاستكمال عمليات توثيق حالات المفقودين وندعو من لديه شخص مفقود للتواصل معنا والإبلاغ عن الحالة عبر موقعنا".

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وحمّل المركز، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة مطالبًا بالكشف الفوري عن مصير المفقودين وضمان حماية آمنة وعادلة لعمليات توزيع المساعدات الإنسانية، محذرًا من خطورة تكرار مثل هذه الحوادث في ظل الفوضى الأمنية وغياب ضمانات الحماية للمدنيين.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزاحم شديد من الفلسطينيين في قطاع غزة من أجل الحصول على المساعدات، ما أدى إلى تدمير المكان المخصص للمساعدات وكذلك السياج.