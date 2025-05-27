(أ ب)

أعلن وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور اليوم الثلاثاء أن لقاحات كوفيد-19 لم يعد يوصى بها للأطفال الأصحاء والنساء الحوامل.

وفي مقطع فيديو مدته 58 ثانية تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قال كينيدي إنه أزال اللقاحات ضد كوفيد-19 من توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لهاتين المجموعتين. ولم يظهر أحد من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الفيديو، وأحال مسؤولو المراكز أسئلة حول الإعلان إلى كينيدي ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

ويحث مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة، وفقا لتوصيات خبراء الأمراض المعدية، على تناول جرعات تعزيزية سنوية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لجميع الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وما فوق.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة استشارية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في يونيو المقبل لتقديم توصيات حول اللقاحات في فصل الخريف. ومن بين خياراتها اقتراح إعطاء لقاحات للفئات المعرضة لخطر كبير، لكنها لا تزال تمنح الأشخاص الأقل عرضة للخطر خيار تلقي اللقاح.