بعد تصريحات ترامب الأخيرة.. روسيا تهدد واشنطن بحرب عالمية ثالثة

وكالات

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيدف، على حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "لعب بوتين بالنار" وأن هناك أمور سيئة للغاية تحدث لروسيا، قائلًا: "لا أعرف إلا شيئًا واحدًا سيئًا للغاية وهو الحرب العالمية الثالثة".

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "آمل أن يفهم ترامب هذا"، وجاء ذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن روسيا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعّد من حدة تصريحاته تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في أحدث تطور على صعيد التوترات بين البلدين.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولاي، لكانت أمور سيئة للغاية قد حدثت بالفعل لروسيا، وأعني سيئة جدًا، إنه يعبث بالنار".

وتأتي هذه التصريحات عقب موجة من أعنف الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على الأراضي الأوكرانية منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوائل عام 2022.