إعلام عبري: سارة نتنياهو تهاجم زامير وغير راضية عن أدائه

وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن سارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء الاحتلال أعربت خلال عدة محادثات مع وزراء بالحكومة وأعضاء بحزب الليكود عن عدم رضاها على أداء رئيس الأركان ايال زامير.

وقالت سارة نتنياهو لأعضاء بحزب الليكود إنها عارضت تعيين زامير خلفا لهاليفي وأكدت انه كان الأمر خاطئ برمته.

وأضافت خلال حديث لها مع أعضاء بحزب الليكود قالت هل رأيتم تصرفات رئيس الأركان؟ هل سمعتم ما قاله؟ انه يعطي الاولوية لإعادة الأسرى الإسرائيليين عبر قبول شروط حماس.

وتابعت أن الشعور السائد بين مساعدي نتنياهو بأن زامير يواجه صعوبة في قبول سلطة المستوى السياسي وتحكمها في قرارته.