ليبرمان: أموال المساعدات الإنسانية تأتي من الموساد ووزارة الدفاع

وكالات

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا، قوله إن "أموال المساعدات الإنسانية جاءت من الموساد ووزارة الدفاع".

وفيما يتعلق بتوزيع المساعدات اليوم في قطاع غزة كما أعلنت الشركة الأمريكية المسؤولة، نقلت "هآرتس" عن مصدر أمني، أن الجيش لم يكن مستعدا لتوزيع المساعدات على سكان غزة وكان يخطط لتوجيههم عبر إطلاق النار.

وأكد المصدر الأمني في تصريحاته للصحيفة أن توجيه سكان غزة لمركز المساعدات بإطلاق النار مؤشر على عدم وجود خطط لاستخدام وسائل أخرى.

ومن جانبه قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنه يجب على نتنياهو كشف مصدر الأموال التي تم تخصيصها لحساب شركة مساعدات غزة الإنسانية.

وكانت من المقرر أن توزع الشركة الأمنية الامريكية المساعدات الإنسانية اليوم على القطاع، إلا أنها لم تتمكن من ذلك وطلبت من جيش الاحتلال مساعدتهم بعد تزاحم الفلسطينيين للحصول على المساعدات.