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الشرطة الأمريكية: مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين في يوم الذكرى في فيلادلفيا

09:10 م الثلاثاء 27 مايو 2025

الشرطة الأمريكية

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(أ ب)

ذكرت الشرطة الأمريكية أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب تسعة آخرين، من بينهم ثلاثة مراهقين، في هجوم إطلاق نار في متنزه بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وقال كيفين بيثيل مفوض الشرطة في إطلاع اليوم الثلاثاء إن رجلا وامرأة لقيا حتفهما في إطلاق نار مساء أمس الاثنين في متنزه فيرمونت. وأشار إلى أن المصابين في حادث إطلاق النار الذي وقع في يوم الذكرى حالتهم مستقرة.

وكشفت الشرطة أن القتيلين هما آميا ديفلين /23 عاما/ و ميكاييل باورز /21 عاما/.

وأوضحت الشرطة أن من بين الجرحى صبي /15 عاما/ وفتاتان /16 و 17 عاما/. وتتراوح أعمار المصابين الآخرين، وهم أربعة نساء ورجلان من 18 إلى 28 عاما.

وأضاف بيثيل أن إطلاق النار وقع رغم وجود رجال شرطة في المتنزه.

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الشرطة الأمريكية مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين إطلاق نار في متنزه بمدينة فيلادلفيا يوم الذكرى في فيلادلفيا
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