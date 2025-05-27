دول عربية تعلن غدا غرة ذي الحجة.. و6 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

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أعلنت عدد من الدول العربية، أن غدا الأربعاء هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، عقب ثبوت رؤية الهلال، ويوم الجمعة الموافق 6 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي الإمارات، أعلن ديوان الرئاسة ثبوت رؤية هلال ذي الحجة ثبوتا شرعيا، مساء اليوم الثلاثاء، وبذلك يكون يوم غدٍ هو الأول من شهر ذي الحجة، ويوم الجمعة 10 ذي الحجة الموافق السادس من شهر يونيو 2025 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي سلطنة عمان، أعلنت اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، وعليه يكون يوم غدٍ الأول من شهر ذي الحجة، ويوم الجمعة 6 يونيو أوّل أيام عيد الأضحى المُبارك.

وفي فلسطين، قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، إنه ثبت بالوجه الشرعي أن غدا هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، وعليه يكون يوم الخميس الموافق 5 يونيو هو يوم وقفة عرفة، ويوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي الأردن، أعلن المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات، أن غدا هو غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1446، وعليه يكون يوم الخميس 5 يونيو يوم عرفة والجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.