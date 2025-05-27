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الفاتيكان يعرض استضافة محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا

08:23 م الثلاثاء 27 مايو 2025

البابا ليو الرابع عشر

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(د ب أ)

كرر الفاتيكان اليوم الثلاثاء عرضه لاستضافة مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وكرر وزير الخارجية بيترو بارولين عرض البابا ليو الرابع عشر لعقد اجتماعات بين الدولتين المتحاربتين في "مكان محايد ومحمى".

وفي الوقت نفسه، أفاد تقرير لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن الكاردينال بارولين أوضح أن الفاتيكان لا يرى نفسه بالضرورة وسيطا في المحادثات، وأن أي وساطة "يجب أن يطلبها الطرفان".

وأشار بارولين إلى أنه تتم أيضا مناقشة مواقع أخرى لاستضافة المحادثات مثل جنيف.

وأضاف "ليس من المهم أين ستجري المفاوضات بين الروس والأوكرانيين - المفاوضات التي نأمل جميعا أن تجري. ما يهم حقا هو أن تبدأ هذه المفاوضات أخيرا، لأن هناك حاجة ملحة إلى وقف الحرب".

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البابا ليو الرابع عشر وزير الخارجية بيترو بارولين محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا الفاتيكان
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