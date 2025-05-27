الأونروا: ما يجري في غزة عملية تجويع ممنهجة

وكالات

أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة، أن ما يجري في غزة عملية تجويع ممنهجة، مشيرًا إلى أنه يجب الذهاب لمحتاجي المساعدات في أماكنهم لا إجبارهم على التوجه لمناطق معينة.

وأضاف المستشار الإعلامي للأونروا في تصريحات للجزيرة، أن الوكالة مستعدة للعمل بآلية مساعدات مفصلة وواضحة قدمها غوتيريش لإسرائيل مؤخرا، مضيفًا أن إسرائيل لم تقدم أي دليل بأن حماس أو غيرها من الفصائل تسيطر على المساعدات.

وأشار "أبو حسنة"، أن الوكالة مستعدة للتحقيق بأي اتهام بسيطرة أي فصيل على المساعدات في غزة، مؤكدًا ضرورة العودة للمنظومة الأممية لتوزيع المساعدات في غزة.

وتابع المستشار الإعلامي للأونروا: ما رأيناه اليوم في غزة سيتكرر كثيرا إذا استمرت الآلية الجديدة بالعمل.

مصادر محلية: فشل الآلية الإسرائيلية الأمريكية لتوزيع المساعدات باليوم الأول، وهروب عناصر المؤسسة الأمريكية تزامناً مع عمليات إطلاق نار من قوات الاحتلال على المكان pic.twitter.com/nkTLIPobW9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 27, 2025

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت منذ ساعات أن الشركة الأمريكية المسئولة عن توزيع المساعدات في غزة، فقدت السيطرة على مركز توزيع المساعدات في القطاع اليوم، مشيرًة إلى أنه تم استدعاء قوة من الجيش الإسرائيلي لإنقاذ موظفي الشركة.

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، افتتاح أول مركز لتوزيع المساعدات تديره شركة أمريكية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة وبالتحديد في حي تل السلطان.