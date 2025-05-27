(د ب أ)

التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي بالوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي اليوم الثلاثاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط حيث تم التوافق على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعرب عبد العاطي عن التطلع لمواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، أخذًا في الاعتبار ما يربطهما من علاقات وطيدة، مشيدًا بانعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين وبالتنسيق المتبادل إزاء مختلف القضايا على الصعيد الإقليمي، وخاصة فيما يتعلق بالملفات العربية والأفريقية، مشيرًا إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والاستفادة من القدرات المتوافرة لدى مصر وموريتانيا، مؤكدًا على دور الشركات المصرية العاملة في موريتانيا في إطار المشروعات المشتركة القائمة، وضرورة التوسع في تلك المشروعات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما شهد اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والأفريقية، حيث تم التوافق على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وعلى صعيد متصل، قام عبد العاطي خلال زيارته إلى نواكشوط اليوم بتسليم رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.وأشاد بالدعم الموريتاني للترشيحات المصرية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، خاصة ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، باعتباره المرشح الرسمي لكل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

وأكد وزير الخارجية على استعداد مصر للتعاون مع موريتانيا في كافة القطاعات، بما يحقق نقلة نوعية في أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، مبرزًا تدشين المنتدى الاقتصادي المصري الموريتاني على هامش انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، والذي سيمثل قوة دفع جديدة للاستثمارات بين الجانبين في كافة المجالات، بمشاركة كبرى الشركات ونخبة من رجال الأعمال المصريين، مشيرًا إلى عدد من المشروعات المشتركة في موريتانيا التي من المنتظر أن تحقق فيها الشركات المصرية طفرة نوعية.

وأشاد عبد العاطي بالدور الذي تلعبه موريتانيا تحت قيادة الرئيس الغزواني وإسهامه في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الساحل، مجددًا دعم مصر لجهود موريتانيا في مكافحة الإرهاب في المنطقة من خلال دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية. وقد تبادل الجانبان الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية تشمل الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا ولبنان.

ومن جانبه، طلب الرئيس الغزواني نقل تحياته لنظيره السيسي ، مثمنًا العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر لإرساء السلم والاستقرار في المنطقة.