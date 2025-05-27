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موريتانيا تكشف حقيقة سقوط طائرة تقل حجاجًا في البحر الأحمر

07:45 م الثلاثاء 27 مايو 2025

موريتانيا

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أ ش أ

نفت السلطات الموريتانية، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة تقل حجاجًا موريتانيين.

وقال مدير الحج بوزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية الولي طه - في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، حسبما نقلت وكالة "الأخبار" الموريتانية المستقلة - إنه لا صحة لما تردد عن سقوط طائرة تقل حجاجا موريتانيين.. فيما أكدت الشركة الموريتانية للطيران أن جميع الحجاج الموريتانيين وصلوا بسلام وأمان إلى الأراضي السعودية.

وأوضحت الشركة - في بيان لها - أنها نظمت ثلاث رحلات جوية في مرحلة الذهاب، وذلك أيام 23 و24 و25 مايو الجاري، في إطار خطة نقل الحجاج، وفقًا للجدول المعتمد بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ودعت الشركة الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروّجي الشائعات التي تمس أمن وسلامة المسافرين وسمعة الشركة.

هذا المحتوى من

Asha

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